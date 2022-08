Sonic Frontiers ist das erste Spiel der Reihe, das den kleinen blauen Kerl in eine Open World schickt. Erstes Gameplay haben wir bereits zuvor gesehen, jetzt präsentiert sich der Titel mit dem flinken Igel in einem neuen Trailer während der Opening Night Live. In diesem sehen wir mehr von der Story und bekommen außerdem auch gleich ein Release-Datum.

Sonic Frontiers erscheint am 8. November für PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und auch für den PC.