Split Fiction bekommt erneut praktisches Feature, das den Koop-Partner bares Geld sparen lässt

Wie schon It Takes Two unterstützt auch Split Fiction das Freunde-Pass-Feature. Das bedeutet, dass nur eine Person das Koop-Spiel besitzen muss – die andere kann kostenlos mitspielen.



Die "Gratis-Person" muss sich lediglich den Freunde-Pass auf die gewünschte Plattform herunterladen und kann dann nach Einladung mitzocken. Bei Split Fiction funktioniert das Ganze sogar Crossplay, also über unterschiedliche Plattformen hinweg.

Split Fiction erscheint am 6. März 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.