Das Star Fox Remake ist eine echte Liebeserklärung!

Für nicht wenige ist Star Fox 64 bzw. Lylat Wars eines der besten Action-Spiele aller Zeiten – unter anderem auch für Tobi. Der hat das Teil rauf und runtergespielt und war dementsprechend happy, als Nintendo das Remake Star Fox für die Switch 2 angekündigt hat.

Aber als großer Fan schaut Tobi natürlich auch genau hin: Spielt sich das immer noch so klasse wie früher? Packt das Spielprinzip immer noch? Und bietet die Neuauflage auch alten Hasen wie mir noch genug Neues, immerhin kostet die Neuauflage 50 Euro? Für wen sich die neue Version lohnt – und für wen eher nicht – verrate ich euch in diesem Testvideo.