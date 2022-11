Steelrising - Der DLC Cagliostro`s Secrets ist jetzt verfügbar

Steelrising ist ein Action-RPG, das auf ein spezielles Setting setzt. In einer alternativen französischen Revulotion befehlight Louis XVI. eine Armee von Robotern, denen wir uns in der Rolle der Roboter-Leibwache von Marie Antoinette in Paris entgegenstellen. Für wen das Spiel interessant ist, lest ihr im Test von Dennis.

Mit Cagliostro's Secrets ist jetzt der erste DLC für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen. Dieser bringt ein neues Level mit vielen neuen Gegnern. Die Erweiterung ist für alle Besitzer*innen der Bastille Edition umsonst, kann aber auch einzeln für 14,99 Euro gekauft werden.