Still Wakes the Deep könnte das Horror-Highlight im Juni werden

Still Wakes the Deep ist ein neues Horrorspiel von Dear Esther-Entwickler The Chinese Room, das euch noch dieses Jahr das Fürchten lehren will.

Ihr spielt in den 1970er-Jahren einen Arbeiter auf einer Öl-Bohrinsel in der Nordsee. Durch einen Sturm ist der Kontakt zur Außenwelt unterbrochen worden. Schnell findet ihr heraus, dass ihr dennoch nicht alleine auf der Station seid. Ein namenloses Grauen macht Jagd auf euch und ihr müsst in der First-Person-Perspektive nach einem Ausweg suchen.

Still Wakes the Deep soll am 18. Juni für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht werden und landet auch gleich zum Release im Xbox Game Pass.