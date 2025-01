Drova: Forsaken Kin ist eigentlich bereits am 15. Oktober 2024 für PC und Konsolen erschienen. Das Rollenspiel tritt in die Fußstapfen der Gothic-Reihe und überträgt viele Kernideen der bekannten Marke in eine zweidimensionale Welt. Normalerweise hättet ihr auch direkt im vergangenen Oktober ein Video zum RPG gesehen...

Aber es ist so ziemlich alles, was denkbar ist, dazwischengekommen: Krankheiten, andere Projekte, Urlaube. Umso schöner, dass wir Monate nach Release immer noch eine brennende Leidenschaft für den Titel haben und ihn euch immer noch wärmstens ans Herz legen können.

Nicht nur verkürzt Drova perfekt die Wartezeit aufs Gohtic Remake. Es ist eben nicht einfach nur ein Klon. Drova besitzt eine eigene Identität und wertet das Spielprinzip sogar mit einer Reihe an eigenen Ideen clever auf. Welche das sind, zeigen wir euch hier.