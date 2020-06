The Last of Us: Regisseur für Pilot-Folge der HBO-Serie steht fest

The Last of Us 2 erscheint bald endlich für die PlayStation 4. Aber danach ist zum Glück noch kein Ende des Franchises abzusehen: Der Stoff wird von HBO als Serie verfilmt, nachdem ursprünglich eigentlich nur ein Kinofilm geplant war. Aber jetzt gibt es auch einen ersten Regisseur, der zumindest definitiv die erste Folge drehen soll.

Chernbobyl-Regisseur Johan Renck dreht Pilotfolge für HBOs The Last of Us-Serie

TLOU-Serie auf HBO: Für alle, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, gibt es großartige Neuigkeiten. Ja, The Last of Us wird von HBO als eigene Serie verfilmt. Ursprünglich sollte es nur ein Film werden, aber der Stoff eignet sich natürlich geradezu perfekt dazu, eine Serie daraus zu machen.

Erster Regisseur offiziell bestätigt: Wie unter anderem IGN berichtet, hat der Regisseur Johan Renck bestätigt, dass er "mindestens" die Pilot-Episode der The Last of Us-Serie von HBO als Regisseur betreuen wird. Zu ihm stoßen Craig Mazin (der auch am Borderlands-Film schreibt) und Naughty Dogs Neil Druckmann.

Wer ist Johan Renck? Eigentlich hat sich Johan Renck vor allem mit Werbe-Filmen und Musikvideos einen Namen gemacht. Aber mittlerweile ist er auch für viele hochgelobte Serien bekannt. Unter anderem hat er bei einzelnen Episoden von Breaking Bad, Vikings oder The Walking Dead Regie geführt.

Bei der HBO-Serie Chernobyl von 2019 zeichnet er als Regisseur für alle Folgen verantwortlich. Für diese Arbeit hat Johan Renck auch einen Emmy gewonnen. Die The Last of Us-Serie scheint sich also in allerbesten Händen zu befinden.

Darum geht's: Die HBO-Serie soll die Geschichte aus dem ersten The Last of Us-Spiel erzählen und könnte auch noch um die Ereignisse aus dem bald erscheinenden TLOU: Part 2 erweitert werden. So oder so bekommen Ellie und Joel ihre ganz eigene Serie, die sie auf ihrer Reise begleitet.

Wann kommt die Serie? Wann die HBO-Serie zu The Last of Us ausgestrahlt wird oder als Stream zur Verfügung steht, wissen wir noch nicht. Aktuell bleibt die einzige Aussage zum Termin, dass die Produktion der Serie erst nach der Veröffentlichung von The Last of Us: Part 2 beginnen soll.

