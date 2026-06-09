The Duskbloods: From Software kündigt ersten Netzwerktest für das düstere Multiplayer-RPG an

From Software hat den ersten Netzwerktest für The Duskbloods angekündigt, der im Sommer 2026 stattfinden soll. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, aber da wir bereits den Sommer erreicht haben, kann es nicht mehr lange dauern!

Für euch heißt das vor allem eine Chance darauf, das neue From Soft-Spiel selbst auszuprobieren.