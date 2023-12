The Last of Us Part 2 bekommt eine Remastered-Version für PS5. Neben grafischen Verbesserungen bietet die auch neue Inhalte, darunter den neuen Spiel-Modus No Return. In diesem Roguelike-Modus absolviert ihr aus mehreren Leveln bestehende Runs und stellt euch am Ende einem Bossgegner. Mods sorgen dabei für zufällige Faktoren wie etwa eine vernebelte Map. Wer scheitert, muss von vorne anfangen. Im Verlauf schaltet ihr außerdem neue Inhalte wie weitere Charaktere und Kostüme frei.

The Last of Us 2 Remastered erscheint am 19. Januar 2024 für PS5.