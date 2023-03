The Last of Us-Serie - Teaser bereitet euch auf das Staffel-Finale vor

Während Fans noch Folge 8 von The Last of Us verdauen, zieht am Horizont schon das Staffel-Finale auf. HBO kündigt das jetzt mit einem Teaser an. Die letzte Episode erscheint in der Nacht zum 13. März, voraussichtlich gegen 4 Uhr morgens. Offenbar wird es da nochmal besonders emotional, immerhin soll das Finale für Diskussionen sorgen.

