The Last of Us-Finale solle Meinungen der Fans 'massiv spalten'

Bella Ramsey verkörpert Ellie aus The Last of Us.

Die The Last of Us-Serie steuert aktuell ihrem großen Finale entgegen. In der vergangenen Nacht wurde die vorletzte Episode veröffentlicht, in der es äußerst brutal zugeht. Bella Ramsey hat in einem Interview über ihre Erlebnisse mit der vorletzten Folge gesprochen und gibt einen Ausblick auf die finale Folge von Staffel 1.

Staffelfinale von The Last of Us spaltet die Meinungen

Einige Folgen der The Last of Us-Serie haben einen Einfluss auf die Psyche von Bella Ramsey gehabt. Die Schauspielerin ist erst 19 Jahre alt und musste viele brutale Szenen spielen, die sie an ihre Grenzen führten.

Vor allem die vorletzte Folge, die seit wenigen Stunden auf Sky und WOW zu sehen ist, habe Bella Ramsey ausgelaugt:

Es war... anstrengend. Aber es waren einige meiner schönsten Tage am Set. Das klingt wirklich masochistisch, aber in gewisser Weise sind es die Szenen, die mich brechen, die ich am meisten liebe.

Außerdem hat Bella Ramsey schon einen ersten Ausblick auf die letzte Folge der The Last of Us-Serie gegeben. Das Staffelfinale soll die Meinung der Zuschauenden „massiv spalten“, wobei sie das massiv noch einmal wiederholt.

Demnach können wir uns wohl auf ein kontroverses Finale einstellen, dass das Ende von The Last of Us Part 1 nacherzählen wird. Danach geht es nach einer Pause mit Staffel 2 weiter, die schon offiziell bestätigt wurde.

The Last of Us in Deutschland gucken - Wann kommt die letzte Folge (Episode 9)?

Die HBO-Serie zu Naughty Dogs postapokalyptischen Hit The Last of Us wird in Deutschland exklusiv auf Sky ausgestrahlt und kann über die Sky-Streamingdienste WOW und Sky Q gestreamt und geschaut werden. Die Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt.

Am 13. März erscheint die finale neunte Folge der Serie. Den kompletten The Last of Us-Sendeplan auf Sky/WOW findet ihr in dieser GamePro-Übersicht.

So endet The Last of Us im Videospiel

Achtung: Wir verraten euch hier, wie das Ende von The Last of Us im Videospiel abläuft.

Was dürfte in der letzten Episode passieren? Joel wird zwischenzeitlich von Ellie getrennt. Er wacht bei Marlene auf, die ihm erklärt, dass Ellie gerade für eine Operation vorbereitet wird, in der der Cordyceps-Pilz entfernt und daraus ein Impfstoff gewonnen wird.

Doch da der Pilz direkt auf dem Gehirn wächst, würde Ellie die Operation nicht überleben. Deshalb kämpft sich Joel brutal durch das gesamte Krankenhaus zu Ellie vor, um sie zu retten. Zusammen mit Ellie im Schlepptau kann Joel vor den Fireflies fliehen.

Als Ellie aus der Narkose erwacht, erzählt Joel ihr, dass noch mehr immune Personen aufgetaucht seien und die Fireflies schon festgestellt hätten, dass es keine Heilung für die Erkrankung gäbe. Demnach konnte Joel Ellie wieder mitnehmen.

Habt ihr Wünsche an das Staffelfinale von The Last of Us?