The Witcher-Serie zeigt im Season 3-Teaser den Release zur letzten Staffel mit Henry Cavill

Die Netflix-Serie zu The Witcher startet dieses Jahr in die dritte Staffel.

Mit einem ersten Teaser wurde jetzt gezeigt, wie die nächste Staffel der Serie aussehen wird. Diese markiert das Ende von Schauspieler Henry Cavill als Geralt von Riva. Aufgrund einiger Streitigkeiten hinter der Kamera und anderen Verpflichtungen wird er den Hexer in der vierten Staffel, die bereits bestellt ist, nicht mehr spielen. Seine Rolle wird dann Luke Hemsworth übernehmen.

Im Gegensatz zu den restlichen Staffeln wird der Release in zwei Teile aufgesplittet sein. So erscheint die erste Hälfte am 29. Juni und die zweite am 27. Juli. Ihr müsst also gar nicht so lange zwischen den Volumes warten.