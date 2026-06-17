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Total War: Warhammer 40K sprengt alles!
Mit den Total War: Warhammer-Spielen hat Creative Assembly uns im vergangenen Jahrzehnt die wohl beeindruckendsten Fantasy-Schlachten im Strategiespiel-Genre auf den Screen gezaubert. Nachdem die geplante Warhammer-Trilogie abgeschlossen ist, gab es für viele Fans nur eine einzige logische Option: Warhammer 40K.
Für viele ist die futuristische 40K-Variante schon lange das “richtige Warhammer”, aber ob das spielerisch im Total-War-Korsett umsetzbar wäre, darüber gab es lange Zweifel.
Inzwischen wissen wir, dass Total War: Warhammer 40K kommt und auch, dass es mit seinen ganzen neuen Anforderungen an die Engine wohl DIE nächste Evolutionsstufe der Total-War-Reihe werden wird. Auf der PC Gaming Show gab es dazu jetzt noch ein paar Infos und eine Menge neues Gameplay zu sehen.
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