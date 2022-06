von David Molke,

09.06.2022 22:03 Uhr

Beim Summer Game Fest 2022 wurde auch Warhammer 40.000 Darktide noch einmal näher und mit Gameplay vorgestellt. Das zeigt, was von dem düsteren Koop-Shooter zu erwarten ist: Brutale Koop-Action im Warhammer-Universum. Das sieht extrem spaßig und vielversprechend aus. Erscheint am 13. September 2022 für PC, Xbox One, Xbox S