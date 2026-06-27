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Xbox-Beben: Gaming steht vor einem radikalen Umbruch

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Xbox-Beben: Gaming steht vor einem radikalen Umbruch

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Michael Graf, Heiko Klinge, Human Nagafi
27.06.2026 | 09:00 Uhr

Xbox steht vor einem "Reset", es gibt Berichte über weitere Entlassungen, Studioschließungen und einen radikalen Strategiewechsel. Micha, Human und Heiko diskutieren, wo es mit Xbox jetzt hingeht, was das für die Gaming-Industrie bedeutet - und ob ein alter Bekannter sein Comeback feiert.

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