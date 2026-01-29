Läuft gerade Tokyo Xtreme Racer - Neues Gameplay zur PS5-Version
Linda Sprenger
29.01.2026 | 14:44 Uhr

Tokyo Xtreme Racer lässt euch im Stile von Need for Speed durch die japanische Haupstadt brettern. Am 26. Februar 2026 kommt der Racer endlich auch auf die PlayStation 5.
