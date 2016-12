Ace Combat 7 - 5 Minuten Gameplay der PlayStation VR-Version

Ace Combat 7

Der Traum vom Fliegen: In Ace Combat 7 kommen wir dem wohl so nah wie selten zuvor in einem Videospiel. Zumindest wirkt das hier zu sehende Virtual Reality-Gameplay ziemlich beeindruckend. YouTube-Nutzer dovmxjqjsj hat bei der PlayStation VR Social Screen-Veranstaltung fünf Minuten abgefilmt, die jede Menge Einblicke gewähren und eindrucksvoll die Nutzung des Virtual Reality-Headsets samt Kopfbewegungen demonstrieren.

Mehr: Ace Combat 3 - Klassiker bekommt 17 Jahre später endlich eine (Fan-)Übersetzung

Neben Resident Evil 7 dürften wir es hier also mit einem weiteren, schlagkräftigen Argument für (PlayStation) VR zu tun haben. Allerdings steht leider noch nicht fest, wann genau Ace Combat 7 das Licht der Welt erblickt, aber irgendwann nächstes Jahr soll es soweit sein.

Wie findet ihr das Virtual Reality-Gameplay von Ace Combat 7?

Alle 58 Bilder ansehen