Activision - Neues Patent macht Werbung für In-Game-Käufe in Kill Cams & Wiederholungen

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Activision mit einem Patent negativ aufgefallen ist, das offenbar einzig und allein dem Ziel dient, Spieler zu mehr Mikrotransaktionen zu bewegen. Mit gezieltem Matchmaking sollen Online-Spieler beispielsweise erst gegen starke Gegner antreten, um das Bedürfnis nach besserer Ausrüstung zu schüren und sie dann gegen schwächere Gegner antreten lassen, wenn ein In-Game-Kauf getätigt wurde.

Zwar hat es noch keine dieser Ideen in ein Spiel geschafft, doch Activision scheint noch ein weiteres Patent zu haben, dass in eine ähnliche Richtung zielt. Wie Dot eSports berichtet, geht es hier aber Wiederholungen von Spielszenen wie Kill Cams, in denen beispielsweise gezielt Werbung für die Waffe gemacht werden kann, die für den Killstreak verantwortlich ist.

Das Patent, das schon am 21. Oktober 2015 eingereicht wurde, plant eine Technologie, die es ermöglicht, In-Game-Items in Wiederholungen zu erkennen und via Pop-ups auf sie aufmerksam zu machen. Was für Zuschauer von eSport-Events sicherlich eine interessante Idee ist, scheint für den geneigten Spieler aber unerwünschte Werbung zu sein, die zu Mikrotransaktionen verlocken soll.

Offenbar beinhaltet das Patent auch den Vorschlag, das Mikrotransaktions-System zu automatisieren. Nach einer einmaligen Zustimmung des Spielers wäre somit ein Spiel dazu berechtigt, eigenständig In-Game-Käufe abzuschließen, die zum Profil des Spielers passen. Ob Activision aktuell Pläne hat, diese Ideen umzusetzen, ist nicht klar.

Was haltet ihr von den Ideen?