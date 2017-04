Aladdin - Will Smith im Gespräch für Rolle als Dschinni im Disney-Remake

Aladdin kommt als Real-Verfilmung.

Nach Die Schöne und das Biest sowie dem Dschungelbuch erwartet uns bald auch ein Live Action-Remake von Aladdin. Disney sucht aktuell nach Schauspielern für das Musical und hält ein offenes Casting für die Hauptrolle ab. Wie Deadline berichtet, soll sich auch Hollywood-Star Will Smith in Verhandlungen mit Disney befinden, und zwar um die Rolle des Dschinni. Die Gespräche befinden sich allerdings noch in einem frühen Stadium.

Im Zeichentrick-Original verlieh der mittlerweile verstorbene Robin Williams dem Geist aus der Flasche seine Stimme. Bei den Arbeiten daran sind offenbar so viele Aufnahmen übrig geblieben, dass Disney darüber nachgedacht haben soll, einen posthumen, vierten Teil mit der Stimme des Schauspielers auf die Beine zu stellen. Der hat dagegen allerdings in seinem Testament vorgesorgt und die Nutzung seiner Stimme für 25 Jahre untersagt.

Für die Neuauflage von Aladdin hat Disney den Regisseur Guy Ritchie verpflichtet, während das Drehbuch von John August (Big Fish) stammt. Laut Aussagen des Produzenten Dan Lin wollen die Verantwortlichen hinter dem Live Action-Remake Whitewashing vermeiden und für einen diversen Cast sorgen.

Wie fändet ihr Will Smith als Dschinni?

