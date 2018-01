Alien - Neuer Online-Shooter für Konsolen angekündigt

Gute Nachrichten für alle Alien-Fans: FoxNext (der Gaming-Teil von 20th Century Fox) gibt bekannt, das Entwicklerstudio Cold Iron gekauft zu haben, das einen neuen Shooter im Alien-Universum entwickelt. Das dauert zwar wohl noch eine ganze Weile, dürfte aber trotzdem schon für große Vorfreude sorgen. Schließlich ist es nicht nur gefühlt eine kleine Ewigkeit her, dass es einen guten Shooter mit den fiesen Biestern gab.

Der neue Alien-Titel soll auch für Konsolen erscheinen – welche genau, wird allerdings leider noch nicht näher spezifiziert. Der Entwickler Cold Iron Studios hat bisher vor allem mit Mobile-Games auf sich aufmerksam gemacht, besteht aber auch aus Entwickler-Veteranen, die zum Beispiel an Metroid Prime 3, Bioshock Infinite oder Neverwinter beteiligt waren.

Über den Alien-Shooter wissen wir naturgemäß auch nur sehr wenig, so kurz nach der Ankündigung. Allerdings soll es sich offenbar um einen Online-Shooter handeln, er dürfte also eine große Mulitplayer-Komponente beinhalten. Außerdem ist auch noch von einer actiongeladenen, "persistenten" Welt die Rede. Möglicherweise bekommen wir es also mit einer Art MMO-Shooter zu tun.

Mehr Informationen sollen in Kürze folgen. Wer Alien-Fan ist, wartet wahrscheinlich sehnsüchtig auf die ersten Bewegtbilder. Wollen wir hoffen, dass sich die Geschichte von Aliens: Colonial Marines nicht wiederholt. Ansonsten spielen wir halt weiter Alien: Isolation, auch wenn das natürlich kein richtiger Shooter ist.

Was erhofft ihr euch vom neuen Alien-Shooter? Was muss drin sein?

