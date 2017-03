Alien: Covenant - Ridley Scott hat noch genug Ideen für sechs weitere Alien-Filme

Alien: Covenant

Mit Alien: Covenant setzt Ridley Scott gewissermaßen Prometheus fort, das Film-Prequel zur Alien-Reihe. Die hat der Regisseur 1979 mit dem ersten Teil selbst gestartet. Jetzt kommt Ridley Scott aber gerade erst so richtig in Fahrt. Wenn Alien: Covenant erfolgreich wird, könnten nächstes Jahr direkt die Dreharbeiten zum Sequel starten – das Skript ist jedenfalls schon fertig. Doch damit nicht genug: Gegenüber dem Sydney Morning Herald erklärt der mittlerweile 79-jährige Filmemacher, er könne insgesamt noch sechs weitere Alien-Filme drehen.

"Wenn du wirklich ein Franchise willst: Ich kann weitermachen und sechs weitere raushauen."

"Du willst keine Lücke von zwei Jahren. Also werde ich nächstes Jahr bereit sein, wieder loszulegen."

Die ersten Trailer und der Prolog zu Alien: Covenant wirken vielversprechend. Ich hätte also erstmal kein Problem damit, wenn da noch sechs weitere Streifen folgen. Allerdings klingt es nicht unbedingt sehr wertschätzend, wenn Ridley Scott davon spricht, die Filme "raushauen" ("keep cranking it") zu wollen. Was aber möglicherweise auch einfach nur witzig gemeint war. So oder so scheint der Regisseur für das Alien-Franchise bereits eine größere Vision oder zumindest eine übergeordnete Story-Idee zu haben, auf die wir gespannt sein können.

Was haltet ihr von der Aussicht auf sechs weitere Alien-Filme von Ridley Scott?

