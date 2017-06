America's Army: Proving Grounds - PS4-Open Beta für das offizielle Spiel der US-Armee gestartet

America's Army: Proving Grounds ist ein kostenloser Taktik-Shooter und "das offizielle Spiel der U.S. Army". Das heißt, dass der semi-realistische First Person-Shooter vom Verteidigungsministerium der USA zu Propaganda- und Rekrutierungs-Zwecken in Auftrag gegeben wurde – und dass er auch genau so eingesetzt wird. Wer damit kein Problem hat und weder einen PC noch eine bessere Shooter-Alternative besitzt, darf sich freuen: Zur Feier des 15-jährigen Jubiläums der America's Army-Reihe kommt Proving Grounds auch auf "moderne Konsolen". Zumindest wurde das Spiel für die PS4 angekündigt und kann ab sofort als Open Beta getestet werden.

2002 wurde das erste America's Army veröffentlicht und 2013 erschien die offene Beta für den aktuellen Teil Proving Grounds. 2015 wurde der Online Multiplayer-Shooter dann als vollständiges Release auf den Markt gebracht. Dass America's Army: Proving Grounds mittlerweile ganz schön in die Jahre gekommen ist, sieht man offensichtlich auch der PS4-Version an, wovon ihr euch im unten eingebundenen, neuen Trailer überzeugen könnt.

Das Spiel an sich legt allgemein eher Wert auf Authentizität und taktisches, möglichst realistisches Gun- und Gameplay. Das spiegelt sich zum Beispiel auch darin wieder, dass wir nur sehr wenige gegnerische Treffer wegstecken können und Verletzungen zum Beispiel behandeln sollten, unsere Blutungen stoppen müssen und derlei mehr. Wer nicht mit seinen Team-Kameraden zusammen arbeitet, macht sich nicht nur unbeliebt, sondern wird auch nicht lange durchhalten.

Was haltet ihr von America's Army: Proving Grounds?

