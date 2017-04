Es gibt endlich neue Infos zu Ancestors: The Humankind Odyssey.

Patrice Désilets, der die Assassin's Creed-Reihe als Creative Director maßgeblich prägte, arbeitet mit seinem Studio Panache Digital Games seit mehr als zwei Jahren an Ancestors: The Humankind Odyssey. Bislang war das Spiel als Mischung aus Uncharted und Rust bekannt, die die Menschheitsgeschichte in einzelnen Episoden nacherzählen sollte. Doch abseits dieser Angaben gab es kaum Details zu Ancestors. Daran änderte Désilets nun etwas, denn auf der Entwicklerkonferenz Reboot Develop gab er einen Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand des Spiels. (via VG24/7)

Kein-Episoden-Survival-Spiel

Demnach erscheint Ancestors: The Humankind Odyssey nicht mehr im Episodenformat, da das Spiel zu groß geworden sei. Ursprünglich sollte es aus nicht besonders langen, aber dafür aufwendig produzierten Abschnitten bestehen. Inzwischen spricht Désilets aber von einer offenen, großen Welt, in der verschiedene Systeme ineinandergreifen würden. Ein bedeutender Teil von Ancestors spiele in Afrika - und zwar vor zehn bis zwei Millionen Jahren.

Das Third-Person-Action-Adventure soll Ressourcen-Management und Survival-Elemente enthalten. Wie genau diese sich im Gameplay äußern, wollte Désilets aber nicht verraten. Allerdings steht bei einigen Features auch noch nicht fest, ob sie es ins fertige Spiel schaffen. So habe das Team darüber gesprochen, ob Kannibalismus als Teil der Menschheitsgeschichte thematisiert werden soll. Zudem könnte es zwischen verschiedenen Stämmen zu Konflikten kommen.

Gibt es einen Release-Termin?

Désilets zufolge ist Ancestors: The Humankind Odyssey bereits spielbar, aber noch ein gutes Stück vom Release entfernt. Auf das frühe Entwicklungsstadium weißt auch der kürzlich veröffentlichte Teaser hin, da wir dort Pre-Alpha Footage sehen. Allerdings soll Ancestors kein Projekt werden, das immer wieder durch Verschiebungen oder ähnliches auf sich aufmerksam macht. Das Team habe einen Release-Termin im Kopf.

Ancestors: The Humankind Odyssey - Teaser-Trailer mit Pre-Alpha-Footage