Animal Crossing: Pocket Camp - Gerücht: Das Mobile-Spiel erscheint bereits nächste Woche

Animal Crossing: Pocket Camp ist nach Super Mario Run und Fire Emblem Heroes das nächste große Mobile-Spiel von Nintendo. Bislang ist der Titel aber noch nicht in Europa erschienen - was sich bald ändern könnte.

Wie GoNintendo berichtet, gibt es drei Hinweise darauf, dass Animal Crossing hierzulande bereits am 21. November 2017 im App Store und Google Play Store landen könnte. Zum einen würde das zu den Loginboni in Australien und Neuseeland passen, die an genau diesem Tag enden. Zum anderen gibt es eine Google Play-Kampagne in Japan, die einen Tag früher ihr Ende findet.

Doch es soll noch einen weiteren Indikator für das Datum geben: In dem Friend Finder-Webgame des Spiels gibt es einen Zeitrahmen, in dem man alle Items sammeln und somit alle Wallpaper des Spiels freischalten kann. Nun ratet, wann auch dieses Minispiel vorbei ist - genau, am 21. November.

Bislang sind das aber lediglich Vermutungen. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus. Laut Nintendo soll Animal Crossing: Pockt Camp irgendwann Ende November in Europa erscheinen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Freut ihr euch auf Animal Crossing für Mobile-Geräte?