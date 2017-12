Nintendo - Mehr iOS & Android-Spiele geplant, Mobile-Strategie wird ausgebaut

Lange Zeit hat sich Nintendo geweigert, am Mobile-Markt mitzumischen. Das japanische Unternehmen wolle lieber Spiele für eigene Plattformen herausbringen. Jetzt sehen die Entscheidungsträger allerdings ein, welches Potenzial der Smartphone-Markt bietet. Auf den immensen Erfolg von Super Mario Run, das 2017 das beliebteste Google Play-Spiel in den USA war, sollen in Zukunft weitere Titel für iOS- und Android-Handys folgen.

Nintendo - Neue Geschäftspartner für Mobile-Spiele

Das berichtet das Wall Street Journal und gibt an, dass Nintendo zur Zeit Partnerschaften mit unterschiedlichen Mobile-Entwicklungsstudios anstrebt.

Den ersten Schritt in Richtung Mobile-Entwicklung hat der Videospiel-Gigant bereits 2015 getätigt, als er 10 Prozent des Studios DeNA Co. erworben hat, das sich auf Spiele für Smartphones konzentriert. Nintendo wollte allerdings in keine weiteren Partner investieren.

Laut WSJ führte Nintendo unter anderem bereits Gespräche mit Puzzle & Dragons-Entwickler GungHo Online Entertainment Inc., obwohl ein Pressesprecher des Studios dem widersprach. Die beiden Unternehmen haben bereits zusammengearbeitet, als Charaktere aus dem Mario-Universum in Puzzle & Dragons für den 3DS einen Gastauftritt hatten.

Um mit Smartphone-Spielen mehr Profit zu erzielen, wolle Nintendo Handy-Spieler nicht etwa zu mehr In Game-Käufen anregen, sondern sie im Endeffekt dazu bringen, teurere Produkte zu erwerben.

Zuletzt hat die japanische Firma Animal Crossing: Pocket Camp im November für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht. Unser Test des Mobile-Spiels löste gemischte Gefühle bei uns aus.

Welche Nintendo-Spiele würdet ihr gerne auf eurem Smartphone zocken?