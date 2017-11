Animal Crossing: Pocket Camp - Mobile-Spiel bereits vor Release verfügbar

Eigentlich erscheint Nintendos neues Mobile-Spiel Animal Crossing: Pocket Camp erst am 22. November 2017 in Europa, in einigen Ländern ist das Abenteuer aber schon jetzt erhältlich - auch in Deutschland.

Ihr könnt euch Animal Crossing für iOS und Android also bereits aus dem App Store beziehungsweise Google Play Store kostenlos herunterladen. Der Download wiegt ca. 100 MB, nach dem Spielstart werden noch einmal 100 MB gezogen. Ihr solltet euch daher in einem WLAN-Netzwerk aufhalten.

Durch den frühen Start kommt es hier und dort aber noch zu Serverproblemen, weswegen das Spiel manchmal nicht startet. Probiert es einfach zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Spielt ihr schon Animal Crossing: Pocket Camp?