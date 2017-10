Nachdem Bioware seine Antwort zu Destiny 2 auf der diesjährigen E3 vorgestellt hat, ist es seit einiger Zeit still um den neuen Koop-Shooter Anthem geworden. Zwar wurden die Spieler mit der Aussicht auf eine zukünftige Beta vertröstet, wann diese genau stattfinden soll, bleibt aktuell aber noch unklar. Das Interesse an Anthem ebbt dennoch nicht ab und Spieler fragten immer wieder bei den Entwicklern nach mehr Informationen zur Story und den Spielmodi nach.

Auf Twitter hakte der User ArmoredSaint zum Beispiel beim Lead Designer Michael Gamble nach und erkundigt sich, ob Anthem auch einen story-basierten Single-Player mitbringt oder nur ein Third-Person Multiplayer-Shooter ist. Gamble antwortet:

Expect more on Anthem (including info to answer your question) sometime in the future :)