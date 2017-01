Apocalypse Now - Crowdfunding-Kampagne für Videospiel-Umsetzung gestartet

Apocalypse Now soll eine Videospiel-Adaption erhalten!

Apocalypse Now soll jetzt als Videospiel erscheinen – über 40 Jahre nach Kinostart. Francis Ford Coppola hat seinen Segen gegeben und einige Industrie-Veteranen arbeiten schon geraume Zeit an dem Projekt. Es soll zum Teil durch Crowdfunding finanziert werden: Die Kickstarter-Kampagne läuft seit Kurzem. Hier könnt ihr das Apocalypse Now-Spiel unterstützen und so Wirklichkeit werden lassen.

Hinter der Videospiel-Umsetzung des weltberühmten Films verbergen sich Entwickler, die bereits an Spielen wie Fallout: New Vegas, Wasteland 2, Far Cry, Gears of War, Battlefield, The Witcher, Pillars of Eternity oder Torment: Tides of Numenera mitgewirkt haben. Sie betonen auf der Kickstarter-Seite und in ihren Videos mehrfach deutlich, dass es sich bei dem Apocalypse Now-Spiel nicht um einen Shooter handeln wird.

Stattdessen erwartet uns wohl eine Art Survival Horror-Spiel mit Rollenspiel-Anleihen. Der Fokus liegt auf Entscheidungen, die sich aber mehr auf Aktionen als auf Dialoge beziehen sollen. Außerdem müssen wir auf Ressourcen wie Wasser, Nahrung, Medikamente, Treibstoff und derlei mehr achten und uns nebenbei mit den Schrecken des Vietnam-Krieges auseinandersetzen, die uns den Verstand rauben.

Wenn alles gut geht, soll Apocalypse Now im Oktober 2020 für diverse Plattformen erscheinen. Die Macher peilen als Kickstarter-Finanzierungsziel 900.000 US-Dollar an. Davon sind bisher knapp 50.000 zusammen gekommen und die Kampagne läuft noch 29 Tage. Hier gibt es einen ersten Mini-Ausblick auf den frühen Prototyp des Spiels, in den den Machern zufolge bereits mehrere tausend Arbeitsstunden investiert wurden:

Was muss ein Apocalypse Now-Spiel eurer Meinung nach haben, damit es gut werden kann?