Apocalypse Now: The Game - Entwickler stellen Kickstarter-Kampagne ein & machen eigenes Crowdfunding

Das Apocalypse Now-Spiel versucht es noch einmal auf eigene Faust

Apocalypse Now, der kultige Film von Francis Ford Coppola, soll als ambitioniertes Videospiel wieder auferstehen. Die entsprechende Kickstarter-Kampagne findet jetzt aber ihr vorzeitiges Ende – leider ohne Erfolg. Insgesamt sollten 900.000 US-Dollar für eine vollständige Finanzierung des Spiels gesammelt werden. In drei Wochen kamen allerdings nur 173.599 US-Dollar zusammen. Die Entwickler geben aber nicht auf und starten ihre eigene, von Kickstarter unabhängige Crowdfunding-Kampagne.

Wer also Lust auf ein Spiel zum Apocalypse Now-Film hat (oder vielleicht jetzt erst davon Wind bekommt), kann immer noch dabei helfen, dass der Traum Wirklichkeit wird. Das Finanzierungsziel wurde auf stolze 5,9 Millionen US-Dollar erhöht. Dafür gibt es jetzt keine Deadline mehr, innerhalb der die Summe erreicht werden muss. Hier geht es zur Website des Spiels, auf der auch das neue Crowdfunding stattfindet.

An der Videospiel-Adaption von Apocalypse Now arbeiten schon geraume Zeit diverse hochkarätige Entwickler. Einige von ihnen zeichnen für Titel wie Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Wasteland 2, The Witcher, Far Cry oder Torment: Tides of Numenera verantwortlich. Kein Wunder also, dass uns definitiv kein Action-Shooter erwarten soll, sondern wohl eine Art Survival Horror-Spiel mit Rollenspiel-Anleihen.

Was glaubt ihr, woran hapert's?

