ARK: Survival Evolved - Das Tek-Tier-Update

Ark: Survival Evolved nähert sich womöglich einer endgültigen Fassung und könnte somit bald den Early Access-Status ablegen und als fertiges Spiel in die Läden kommen. Ein weiterer, riesiger Schritt in diese Richtung ist das Tek Tier-Update, das heute live geht – zumindest auf dem PC. Xbox One- und PS4-Spieler müssen sich noch zwei Wochen bis Mitte Februar gedulden, bis sie ebenfalls in den Genuss der Neuerungen kommen.

Mehr: Ark: Survival Evolved - PS4- & Xbox One-Update bringt neue Dinos, Unterwasserhöhlen und mehr

Die bieten unter anderem ein neues, extrem mächtiges Rüstungsset, das uns via Tek-Hosen zum Beispiel erlaubt, schneller zu rennen. Ein Jetpack gibt es ebenfalls, außerdem auch noch Stiefel und Handschuhe. So können wir leichter Hindernisse erklimmen, fester zuschlagen (beziehungsweise leichter Rohstoffe abbauen) und müssen uns keine Gedanken mehr über Schaden durch tiefe Stürze machen.

Mehr: ARK: Survival Evolved - Mobile-Ableger im Pokémon GO-Stil geplant

Dann wäre da auch noch Tek Vision, was uns erlaubt, Mitspieler, Feinde und alle sonstigen Kreaturen zu identifizieren sowie auch nachts zu sehen. Die Tek Rifle stellt ein Nachtsichtgewehr mit diversen Spezialfähigkeiten dar und dürfte uns zukünftig ebenfalls gute Dienste leisten. Die neuen Ausrüstungsgegenstände sollen sich in erster Linie an Spieler im Endgame richten.

Neu hinzu kommen auch vier weitere Dinosaurier sowie ein Schaf-Äquivalent, das auch geschoren werden kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, gegeneinander zu tjosten: Wie die Ritter versuchen wir, unseren Gegner mit einer Lanze von seinem Reittier zu stoßen – nur, dass es sich dabei eben um Dinos handelt. Ein Traum!

Zu guter Letzt erwarten uns auch noch einige haarige Details: Es gibt jetzt nämlich Frisuren und Bärte. Die Haare wachsen im Laufe der Zeit und können geschnitten sowie gefärbt werden. Hier seht ihr einen Trailer zum Tek Tier-Update von Ark: Survival Evolved sowie ein Video, in dem der Creative Director von Ark, Jesse Rapczak, ins Detail geht:

Auf welche der Neuerungen freut ihr euch am meisten?