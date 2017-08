Ark: Survival Evolved - Auflösung & Framerate auf Xbox One X bekannt

Ark: Survival Evolved existiert schon geraume Zeit als Early Access-Titel, soll bald aber endlich auch als vollwertiger Release erscheinen – und zwar auch auf der PS4 und der Xbox One. Die Veröffentlichung wurde allerdings bereits mehrfach verschoben, aktuell peilt Studio Wildcard den 29. August an. Wenn die neue Microsoft-Konsole Xbox One X im November auf den Markt kommt, soll es auch eine entsprechende Fassung von Ark: Survival Evolved geben, die von der zusätzlichen Leistung profitiert. Co-Creative Director Jeremy Stieglitz verrät via Twitter Details zur Auflösung und Framerate:

"Auf der Xbox One X läuft Ark in 1440p, 30 FPS, mit annähernd den gleichen Einstellungen wie "PC Hoch""

On Xbox One X, ARK runs at 1440p 30 FPS, with settings approximately equivalent to "PC High" — Jeremy Stieglitz (@arkjeremy) August 18, 2017

Das Ganze soll sich aber wahrscheinlich auch umschalten lassen. Ark: Survival Evolved läuft nämlich zum Beispiel auch in 1080p mit 60 Frames pro Sekunde auf der Xbox One X. Dann allerdings mit den Einstellungen, die den mittleren Werten auf dem PC entsprechen.

It can run at 60fps 1080p with settings equivalent to PC "Medium", we'll probably provide option to toggle between that or 30 FPS 1440p High — Jeremy Stieglitz (@arkjeremy) August 18, 2017

Jeremy Stieglitz hat erst vor Kurzem mit einem anderen Tweet für Furore gesorgt: Intern habe man es schon längst hinbekommen, Crossplay-Funktionen zwischen Xbox One und PS4 für Ark: Survival Evolved zu ermöglichen. Sony erlaube es aktuell allerdings nicht.

