Ascent: Infinite Realm - PUBG-Macher enthüllen neues MMORPG mit Luftschiffen & Drachen

Die PUBG-Macher Bluehole haben vor ihrem durchschlagenden Erfolg mit Playerunknown's Battlegrounds bereits 2012 das Spiel The Exiled Realms of Arborea (TERA) veröffentlicht. Jetzt kündigt der koreanische Entwickler eine Art spirituellen Nachfolger an: Ascent: Infinite Realm.

Dabei handelt es sich um ein MMORPG, das uns nicht nur in luftige Höhen entführt, sondern auch noch einen ziemlich abgefahrenen Mix aus Steampunk- und Fantasy-Elementen bereit hält. Einen ersten, umfassenden Eindruck davon können wir uns im neu veröffentlichten, fünfminütigen Gameplay-Video verschaffen.

In Ascent: Infinite Realm (AIR) sollen wir aus fünf unterschiedlichen Klassen wählen können: Es gibt die Optionen Warlord, Sorceress, Gunslinger, Assassin und Mystic. Die offizielle Seite sowie das Forum enthalten noch einige Details zu den Klassen und ihren Fähigkeiten. Allzu große Überraschungen scheinen sich hinter den recht klassisch anmutenden Skills und Klassen allerdings nicht zu verbergen.

Der Gunslinger fungiert als Fernkämpfer und Scharfschütze, der Mystic heilt und bufft, die Zauberererin wirkt Offensiv-Magie aus Feuer oder Frost, während Assassine mit zwei Dolchen operieren und sich im Schatten verstecken können. Der Warlord kommt als Tank beziehungsweise Frontkämpfer ins Spiel.

In A:IR können wir aber vor allem auch den Luftraum unsicher machen: Es gibt offenbar jede Menge fliegende Fabelwesen wie Drachen, aber auch Luftschiffe und derlei mehr. Die Möglichkeiten sollen vielfältig werden und epische Schlachten am Himmel ermöglichen. Zusätzlich dürfen wir uns auch ein Zuhause bauen, mit diversen Einrichtungsgegenständen ausstatten und ausbauen. Seht euch das ausführliche Gameplay-Video an:

Als Release-Plattform für Ascent: Infinite Realm steht bisher nur der PC fest. Eine Konsolenversion erscheint aber relativ wahrscheinlich. Immerhin erscheint auch TERA auf der PS4 sowie Xbox One. PUBG kommt ebenfalls auf Microsofts Konsole, möglicherweise später auch auf die PS4.

Wie gefällt euch A:IR?

