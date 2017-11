PUBG - Tencent veröffentlicht Battle Royale-Klon für Smartphones

Nach dem bahnbrechenden Erfolg von PlayerUnknown's Battlegrounds haben bereits etliche Studios versucht, mit sehr ähnlichen Spielen oder Multiplayer-Modi auf den Hype aufzuspringen. So bekamen beispielsweise GTA 5 und Fortnite einen eigenen Battle Royale-Modus.

Der chinesische Konzern Tencent hat nun angekündigt einen weiteren PUBG-Klon zu veröffentlichen. Das Spiel "Glorious Mission" ähnelt dem Original frappierend, ist allerdings nur auf mobilen Geräten spielbar. Momentan hält Tencent bereits fünf Prozent des PUBG-Entwicklers Bluehole.

You guys aren't going to believe this.



It looks like Tencent are making a battle royale game.



Who saw that coming? pic.twitter.com/GUx7Z7edTA