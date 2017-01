Assassin’s Creed - Der Film hat weltweit $150 Millionen eingespielt

Assassin’s Creed - der Film lässt die Kinokassen klingeln.

Seit dem 27. Dezember 2016 ist Ubisofts Verfilmung der Assassin's Creed-Reihe in den Kinos zu sehen. Auch wenn Michael Fassbender als Callum Lynch dabei vielmehr in langweiligen Abstergo-Laboren herumlungert, als uns an einem aufregenden Assassinen-Abenteuer während der Spanischen Inquisition teilhaben zu lassen, lockte der Sci-Fi-Action-Streifen in drei Wochen allerhand Fans in die Kinos.

Mehr: Warcraft: The Beginning - So könnte der zweite Film aussehen, wenn er denn kommt

Im ersten Wochenende katapultierte sich Assassin's Creed in Großbritannien (Start 1. Januar) auf Platz eins der erfolgreichsten Filme. In Mexiko und Russland schaffte es der Film ebenfalls an die Spitze, in Frankreich und Deutschland immerhin auf Platz drei.

Wie uns Statistiken auf Box Office Mojo vor Augen führen, hat Assassin's Creed drei Wochen nach Kinostart weltweit über 150 Millionen US-Dollar eingespielt, davon in Deutschland rund 5,2 Millionen (via vg247).

Wie gefällt euch der Assassin's Creed-Film?