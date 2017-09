Assassin's Creed: Origins - Ubisoft verkauft goldene Kopfhörer für 50.000 Euro

Ubisoft hat in der Vergangenheit bereits öfters Merchandise zu hohen Preisen verkauft. Wir erinnern zum Beispiel an die teuerste Collector's Edition von Assassin's Creed: Origins für 800 Euro. Jetzt bringt das Unternehmen ein paar Luxus-Kopfhörer auf den Markt, die von einer neuen Stufe der Dekadenz zeugen.

In Kooperation mit dem Audio-Unternehmen Focal und dem Juwelier Tournaire bietet der Publisher Kopfhörer zum neuen Assassin's Creed: Origins für happige 50.000 Euro an. Auf dem offiziellen Twitter-Account postet Focal Bilder des Luxusguts im Wert eines Sportwagens:

For a more immersive experience, Listen Wireless & Utopia by @Tournaire are available in special limited editions! #AssassinsCreedOrigins pic.twitter.com/WwTB5RsqRr