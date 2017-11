Assassin's Creed: Origins bietet uns zahlreiche Möglichkeiten unseren Helden Bayek nach eigenen Wünschen anzupassen, die sich aber nicht nur auf die Fähigkeiten und Waffenwahl des Medjais und Meuchelmörders beschränken.

Bayeks Aussehen können wir nämlich ebenfalls ändern – bis zu einem gewissen Grade zumindest. Unser Held hat zu Beginn der Geschichte nämlich noch langes Haar und einen kräftigen Bart, wird im Laufe der Story aber wieder kurz geschoren.

Mit PS4- und Xbox One-Cheat-Codes können wir Frisur und Gesichtsbehaarung des Assassin's Creed: Origins-Helden aber wieder sprießen lassen, wenn wir denn wollen. Die Cheats geben wir ganz einfach im Menü des Spiels über unseren jeweiligen Controller ein (via IGN).

Bayeks Haar ändern

Auf der PS4 : L2 + Dreieck

: L2 + Dreieck Auf der Xbox One: LT + Y

Bayeks Bart ändern

Auf der PS4 : R2 + Dreieck

: R2 + Dreieck Auf der Xbox One: RT + Y

Assassin's Creed: Origins ist seit dem 27. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Alles zu Ubisofts neuem Meuchelmörderabenteuer in Ägypten erfahrt ihr in unserem Test zu Assassin's Creed: Origins. Mittlerweile gibt es außerdem den ersten Post-Launch-Patch, der unter anderem weitere Filter für den Fotomodus mit sich bringt.

