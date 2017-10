Bestimmte Extras, die Fans zum Vorbestellen eines Spieles bewegen sollen, sind bei großen AAA-Titeln kaum noch wegzudenken. Auch bei Assassin's Creed: Origins gibt es eine zusätzliche Mission als Preorder-Belohnung.

Der Vorwurf, es handele sich dabei lediglich um aus dem eigentlichen Spiel entfernte Inhalte, die einfach separat angeboten werden, um mehr Geld (oder eben Vorbestellungen) einzuheimsen, ist dabei so alt wie das Konzept selbst. GameStop sorgt aktuell mit einem Werbespot zu Assassin's Creed: Origins für Wirbel, der die Preorder-Bonusmission auf äußerst ungewohnte Art und Weise bewirbt.

Statt den Preorder-Bonus wie üblich als Belohnung anzupreisen, erscheint plötzlich ein ulkiges Kamel und anschließend folgender Hinweis:

This is not a parody. This is an actual Gamestop ad. Repeat: This is not a parody. This is an actual advertisement. pic.twitter.com/iXtBypjujY