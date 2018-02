Obwohl der Release von Assassin's Creed: Origins erst knapp drei Monate her ist, gibt sich Ubisoft sehr zuversichtig, was die künftigen Gesamtverkaufszahlen des Open World-RPGs angeht. Während einer Investorenkonferenz (via dualshockers) verriet der Publisher, dass er für die gesamte Lebensdauer von AC: Origins eine doppelte Menge an Verkäufen im Vergleich zum Vorgänger AC: Syndicate erwarte.

Den Schluss zieht Ubisoft-CEO Yves Guillemont nach Analyse des aktuellen Verkaufstrends. Finanzchef Alain Martinez legt nach und betont, dass diesmal viel mehr Spieler den offiziellen Season Pass gekauft haben, als es noch beim letzten Assassin's Creed der Fall war. Genaue Zahlen nennt jedoch keiner der beiden.

Im Rahmen der Konferenz veröffentlichte Ubisoft allerdings auch die allgemeinen Q3-Verkaufszahlen. Im Zeitraum Oktober 2017 bis Dezember 2017 haben vor allem PS4-Spielverkäufe dominiert, während Titel für Xbox und Nintendo Switch deutlich schwächer performten.