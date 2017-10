Assassin's Creed: Origins - Screenshot-Leak enthüllt Lootbox-System, auch Waffen & Schilde enthalten

Assassin's Creed: Origins hat erneut mit einem Leak zu kämpfen. Nachdem bereits vor der Ankündigung das Setting geleaked wurde, tauchte heute ein Screenshot auf NeoGAF (via Duchess O'Death) auf, der Lootboxen zu bestätigen scheint.

Dabei beschränken sich die Inhalte der Lootboxen allerdings nicht auf kosmetische Inhalte. Wie dem Screenshot zu entnehmen ist, enthalten diese nämlich auch Waffen und Schilde, also Spielelemente, die die Spielbalance beeinträchtigen könnten.

Derzeit muss allerdings noch beachtet werden, dass der Screenshot lediglich eine Summe von 3000 Goldstücken für die Lootbox einfordert. Es könnte also auch sein, dass Ubisoft gänzlich auf Mikrotransaktionen verzichtet und lediglich das aufregende Glückspielprinzip mit zufälligen Inhalten anwenden will. In Anbetracht dessen, dass kostenpflichtige Inhalte bereits früher Bestandteil der Assassin's Creed-Reihe waren, scheint das allerdings sehr unwahrscheinlich.

Wie störend sich das Lootbox-System auf die Spielerfahrung auswirken wird, werden wir ab dem 27. Oktober 2017 sehen, wenn Assassin's Creed: Origins für PS4, Xbox One und PC erscheint.

Wie seht ihr das? Viel Lärm um nichts oder störender Eingriff ins Spielsystem?