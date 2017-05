Assassin's Creed Origins - Wohl kein Release auf Nintendo Switch, dafür PS4 & Xbox One

Offizielles Bildmaterial zu Assassin's Creed Origins gibt es noch nicht, doch der Reveal soll bald stattfinden.

Vor Kurzem leakte erneut ein Screenshot von Assassin's Creed Origins, das wir bislang unter dem Codenamen Empire kannten. Das Bild zeigt einen altertümlichen Kämpfer mit Schild und Bogen. Er steht auf einem Segelboot, das an einem kleinen Hafen vorbeizieht. Damit passt der Leak zu einem aktuellen Bericht, laut dem Assassin's Creed Origins wie schon Assassin's Creed 4: Black Flag steuerbare Schiffe enthält.

Die Kollegen von Eurogamer konnten die Echtheit des Bild inzwischen bestätigen und verraten auch gleich noch ein paar weitere Details zum dazugehörigen Spiel. Demzufolge kommt der diesjährige Assassin's Creed-Ableger tatsächlich unter dem Namen Assassin's Creed Origins in den Handel - und zwar gegen Ende des Jahres für PS4, Xbox One und PC. Für die Nintendo Switch dürfte das Spiel, das als Prequel der Reihe fungiert, hingegen nicht erscheinen.

Ende 2016 kam das Gerücht auf, Ubisoft plane einen parallelen Release von Assassin's Creed Origins für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Dem widerspricht Eurogamer-Autor Tom Phillips jedoch via Twitter:

Rumours last year AC: Origins would launch same time on Switch. In case it still needs saying, that's not happening https://t.co/X25JhjbXZa