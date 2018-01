Marvels Avengers machen nun schon seit geraumer Zeit die Kinoleinwände unsicher. Langsam wird es Zeit, dass auch ein Spiel erscheint, das dem unglaublichen Erfolg des Marvel Cinematic Universes gerecht wird. Bald sollen wir dieses Spiel bekommen: Es gibt zwar noch nicht allzu viele Details, aber ein Avengers-Actiontitel kommt definitiv. Jetzt erhalten wir ein Update, das uns auf den neuesten Stand bringt: Crystal Dynamics stellt neue Leute für die Entwicklung ein, die außerdem "enorme Fortschritte" mache. (via: Gamespot)

Zu den Neuzugängen bei Crystal Dynamics zählen auch einige sehr prominente Figuren aus der Games-Industrie. Zum Beispiel ehemalige Mitarbeiter von Visceral oder Naughty Dog. Da wäre zuallererst Shaun Escayg, Creative Director und Autor von Uncharted: The Lost Legacy. Er arbeitet jetzt am neuen Avengers-Spiel. Genau wie Stephen Barry, der dabei die Rolle des Directors einnimmt. Stephen Barry war bei Visceral Games unter anderem an der Dead Space-Reihe beteiligt.

Die restlichen Namen der 15 neuen Mitarbeiter (und Mitarbeiterinnen?) wurden nicht bekannt gegeben. Crystal Dynamics merkt aber an, dass einige von ihnen bereits an Spielen wie Star Wars: Battlefront 2 und Batman: Arkham Origins gearbeitet haben.

Den neuen Avengers-Titel bringen Crystal Dynamics und Eidos Montreal gemeinsam auf den Weg. Dieselbe Kombination arbeitet auch an einem neuen Tomb Raider-Spiel, das bereits angekündigt wurde und gerüchteweise Shadow of the Tomb Raider heißen soll.

Wie muss das perfekte Avengers-Spiel für euch aussehen?