Banjo-Kazooie - Mysteriöser Fehler in der Zwischensequenz beendet Speedrun vorzeitig

Ein 100 %-Speedrun in Banjo-Kazooie kann zu einer sehr nervenzehrenden Angelegenheit werden. Erst recht, wenn einem durch mysteriöse Spielfehler ein Strich durch die Rechnung gemacht wird, wie es bei Dickhiskhan der Fall war. Aktuell hält der Speedrunner den dritten Platz in der 100 %-Kategorie. Bei einem neuen, vielversprechenden Anlauf geht dann auch für rund 40 Minuten alles gut, bis Dickhiskhan ein tödliches Schicksal ereilt. Was in Banjo-Kazooie bedeutet, dass wir alle Noten des Levels noch einmal einsammeln müssen - denkbar unpassend für einen derartigen Speedrun-Versuch.

Wie im Video zu sehen ist, war der Speedrunner gerade dabei, im Wüstenlevel eine Herausforderung abzuschließen, bei der wir eine ganze Reihe Reifen passieren müssen. Nach jedem Ring startet eine kleine Zwischensequenz, die zeigt, wo der nächste zu finden ist. Normalerweise kann uns während dieser Cutscenes nichts passieren. Aber in dem Moment, in dem die Zwischensequenz startet, wird Dickhiskhan von einem Gegner getroffen. Statt davon unberührt zu bleiben, stirbt Dickhiskhan und muss seinen bis dato vielversprechendsten Speedrun-Versuch abbrechen:

Der Arme. Seine ungläubige Verzweiflung ist deutlich hör- und spürbar.

