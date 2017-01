Battlefield 1 - DICE bringt weiteren Custom-Spielmodus im Januar, neues Update im Februar

Battlefield 1

Wie das Team von DICE auf seinem offiziellen Blog verkündet, dürfen wir uns ab dem 18. Januar mit "Ausbluten" in einen neuen Battlefield 1-Custom-Spielmodus stürzen. Dabei handelt es sich um eine neue Variante von "Rush", in der wir ohne Gesundheitsregeneration auskommen müssen. Gefallene Soldaten respawnen außerdem schneller.

Mehr: Battlefield 1 - Enorm verbesserte Performance: Patch 1.05 hält, was er verspricht

Wie DICE ebenfalls bekannt gibt, können wir uns im Februar über ein neues Update freuen, das weitere Gameplay-Verbesserungen bringen soll. Details dazu will der Entwickler "in Kürze" bekannt geben. Erst kürzlich erschien der Custom-Spielmodus "Panzer-Kill", in dem die Respawn-Zeit von Fahrzeugen halbiert und die Späher-Klasse gesperrt ist.

Freut ihr euch auf den neuen Spielmodus?