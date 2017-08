Battlefield 1 - DICE enthüllt neue Spielversion & Fans sind sauer

Im Rahmen der gamescom 2017 hat DICE eine neue Verkaufsversion von Battlefield 1 angekündigt, die für sich genommen ein durchaus attraktives Angebot darstellt: Für rund 60 Euro können interessierte Spieler Battlefield 1 Revolution kaufen, das neben dem Basisspiel außerdem den Premium Pass (und damit Zugriff auf insgesamt vier DLCs), einen Haufen Battlepacks sowie einiger einzigartiger Dog Tags enthält.

Vor allem auf Reddit reagierten einige Spieler der ersten Stunde enorm ungehalten. Grund ihrer Aufregung: Zum Release des Shooters vor rund einem Jahr kostete die Kombination aus Grundspiel und Season Pass rund 120 Euro. In der Zwischenzeit ist bisher aber nur ein DLC der insgesamt vier versprochenen erschienen, was viele "Early Adopter" als ungerecht empfinden.

An der Entscheidung von EA, Battlefield 1 Revolution wie geplant zu veröffentlichen und den sich allmählich leerenden Servern frischen Wind unter die Fügel zu blasen, können diese Kommentare aber wohl nur kaum rütteln. Im Herbst diesen Jahres erscheint der zweite DLC "In The Name Of The Tsar", der unter anderem die russische Armee inklusive neuer Waffen und Fahrzeuge auf die Server führen wird.

Was haltet ihr von der neuen Version?