Gestern hat Electronic Arts einen neuen Spielmodus für Battlefield 1 namens Incursions angekündigt, der Gefechte zwischen zwei Fünfer-Teams inszenieren will. Der deutlich verkleinerte Maßstab soll es möglich machen, wettbewerbsorientierte Kämpfe zu veranstalten, wie EA erklärt. Der neue Modus werde auf speziell angepassten Karten gespielt werden, die etwas kleiner sind, aber trotzdem den Einsatz von Fahrzeugen erlauben. Dieser Modus kann in Verbindung mit den überarbeiteten Klassen durchaus als ambitionierter Schritt in Richtung eSport gesehen werden, der allerdings auch bereits bei älteren Ablegern des Franchises wiederholt versucht wurde. Nun aber soll es endlich gelingen.

Doch bis Incursions auf den Servern aller Plattformen landen wird, dürfte wohl noch etwas Zeit ins Land ziehen. So soll der neue Spielmodus im September erst einmal ausschließlich in einer Alpha-Version für Spieler zur Verfügung stehen, die sich für die Testphase anmelden. Erst danach wird das Entwicklerteam die Aufgabe in Angriff nehmen, den Spielmodus für die übrigen Plattformen auszurollen.

Was haltet ihr von dem neuen Modus?