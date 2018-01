Battlefield 1 - DICE stellt DLC-Map für alle Spieler kostenlos zur Verfügung

Battlefield 1-Spieler können sich freuen: Der Entwickler DICE lässt nicht nur eine der DLC-Maps für alle springen, sondern bald kommt auch noch die Apocalypse-Erweiterung. Außerdem werden wieder einige Inhalte zur Verfügung gestellt, die bisher Premium Pass-Besitzern vorbehalten waren. Die Multiplayer-Karte Prise de Tahure aus dem They Shall Not Pass-DLC finden ab morgen, dem 16. Januar, alle Spieler in der Standard-Rotation.

Vom 16. Januar bis zum 22. Januar findet außerdem ein Trial statt, bei dem alle Spieler einige andere DLC-Maps ausprobieren können. Alle Gallipoli-Karten aus der Turning Tides-Erweiterung stehen genauso zur Verfügung wie Maps aus They Shall Not Pass sowie aus dem In the Name of the Tsar-DLC. Damit setzt DICE seine Strategie offenbar fort: Bereits vor Kurzem gab es mit dem Fire & Ice-Update ebenfalls schon Zugriff auf die Operations-Kampagnen aus den ersten beiden Erweiterungen.

Mehr: Battlefield 1 - Premium-Paywall für Operations-Kampagnen aufgehoben, jetzt für alle spielbar

Premium-Mitglieder sollen im weiteren Verlauf des Monats noch in den Genuss der restlichen Turning Tides-Inhalte kommen. Es handelt sich dabei um die Nordseekampagne, in der wir amphibische Gefechte auskämpfen. Noch mehr Infos gibt es hier auf dem Entwickler-Blog. Mehr Details zur anstehenden Apocalypse-Erweiterung verspricht DICE für die nahe Zukunft.

Mehr: Battlefield 1 - Turning Tides-DLC enthält witziges Piraten-Easter Egg

Was haltet ihr von DICEs Strategie? Habt ihr einen Premium Pass gekauft?