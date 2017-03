Battlefield 1 - DICE will Netcode verbessern & Laggern das Handwerk legen

Lagger sind in Battlefield 1 ein Problem.

Das Entwicklerteam vonBattlefield 1 hat den Netcode ins Visier genommen und will auf dieser Baustelle sogar noch weiter arbeiten: Nachdem mit dem letzten Patch bereits Verbesserungen am Treffer-System vorgenommen wurden, nimmt DICE nun Lagger ins Visier. Diese Spieler spielen absichtlich mit hohem Ping oder nutzen das Handicap ihrer schlechten Verbindung aus, um unkontrolliert hin- und her zu springen und sind damit kaum zu treffen.

Mehr: Battlefield 1 - So denken die Fans über den DLC "They Shall Not Pass"

Besonders frustrierend für die Entwickler ist, dass sie eigentlich schon eine Lösung für das Problem in ihren Händen halten. Laut eines Mitarbeiters von DICE wäre es nur eine Frage von Minuten, bis ein Erkennungssystem ins Spiel eingebaut wäre, das Spieler aufgrund von Packet-Loss aus dem Spiel wirft. Doch auf der PS4 beispielsweise könnte diese Praxis nur schwer umgesetzt werden, solange Sony die Verbindung eines Spielers - unabhängig von seinen Machenschaften auf den Servern von Battlefield 1 - als "gut" einstuft.

Battlefield 1 - Frankreich-DLC »They Shall Not Pass« im Ingame-Trailer

Daher geht DICE nun gezwungenermaßen den schweren Weg und optimiert den Netcode weiterhin so gründlich, dass es zumindest einfacher wird, Spieler mit hohem Ping zu treffen.

Neben dieser Kriegserklärung an die Lagger hat DICE noch eine weitere gute Nachricht aus dem Handgelenk geschüttelt: Schon bald sollen die CTE-Testserver auch auf den Konsolen verfügbar sein, so dass Premium-Spieler beispielsweise Patch-Änderungen ausprobieren können, bevor sie auf den regulären Servern live gehen. Auch eine Ping-Anzeige für PS4 und Xbox One ist geplant.

Noch wissen wir nicht, wann der nächste Patch für Battlefield 1 kommen soll, aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.