Battlefield 1 - Fan bastelt mit Hilfe des neuen Zuschauer-Modus einen packenden Kurzfilm

Battlefield 1

Mit dem großen Dezember-Update hat der herbeigesehnte Zuschauer-Modus seinen Weg auf die Schlachtfelder von Battlefield 1 gefunden und erlaubt es uns, mit unterschiedlichen Kamera-Filtern oder Belichtungsoptionen bewaffnet das Geschehen aus einer etwas anderen Perspektive zu beobachten.

Ein Fan hat diese Gelegenheit genutzt und einen packenden Kurzfilm gedreht, der vorwiegend in Zeitlupe die dramatischen Gefechte des Nahen Ostens und in Europa einfängt und eine fast schon intime Geschichte über die zahllosen Soldaten erzählt.

Im März 2017 erscheint der erste DLC für Battlefield 1 und soll unter dem Namen "They Shall Not Pass" die französische Armee auf die Schlachtfelder führen. Wer von euch in der Zwischenzeit feststellt, dass ohne ersichtlichen Grund eure freigeschalteten Waffen und Level zurückgesetzt wurden, sollte sich hier über diesen Glitch informieren.