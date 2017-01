Battlefield 1 - Glitch löscht erneut all eure Freischaltungen & das könnt ihr dagegen machen

Battlefield 1

Gestern Abend wurde es wieder einmal Zeit für Sorgenfalten und verblüfft aufgerissene Augenpaare: Nach einem kurzen Schluckauf der Server von Battlefield 1 waren diese zwar wieder erreichbar, allerdings staunten mein Squad und ich über einen auf Null zurückgesetzten Level sowie gelöschte Waffen- und Ausrüstungsfreischaltungen.

Wer sich schon länger in Battlefield 1 über die Schlachtfelder kämpft, wird diesen Glitch sicherlich wiedererkennen: Bereits im Dezember klagten Spieler über dieses Problem, nachdem die Server gleich mehrere Stunden lang nicht erreichbar gewesen waren. Der aktuelle Vorfall scheint zwar weitaus weniger User zu betreffen, doch halten wir es für sinnvoll, euch noch einmal an die Möglichkeiten zu erinnern, die ihr habt, um dieses Problem eigenständig zu lösen. Darüber hinaus haben wir auch bei EA angefragt, ob das erneute Auftreten des Problems dort bekannt ist.

Zum einen solltet ihr eure Konsole einmal komplett aus- und wieder einschalten. Dieser wohl älteste Tipp der Technikgeschichte scheint auch in diesem Fall Wunder zu wirken. Hat auch das nichts gebracht, so solltet ihr euch kurzzeitig mit eurem Profil von eurer Konsole aus- und direkt wieder einloggen. Wenn ihr anschließend noch immer nicht eure Level und Waffen zurückhabt, so bleibt euch wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten und die Daumen zu drücken.

Viel Erfolg!