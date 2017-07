Die nächsten großen Meilensteine für die Battlefield 1-Community liegen noch in relativ weiter Ferne: Der DLC "In the Name of the Tsar" mitsamt russischer Armee und Ausrüstung erscheint erst Ende diesen Jahres, während die Gratis-Map Lupkow Pass zwar deutlich früher erscheint, aber bisher nur auf den Testservern spielbar ist.

Mehr: Battlefield 1 - Ich fühle mich nutzlos & das soll bitte so bleiben

Um die Wartezeit der Community ein wenig zu verkürzen, bewegte sich genau dorthin der bekannte Battlefield-Spieler und YouTuber Westie, um stolze 90 Minuten lang die neue Karte und einige der neuen Waffen auszuprobieren.

Das besondere an der ersten Schnee-Map des Spiels ist die auffällige Abwesenheit von allen Fahrzeugen, die wir sonst in Battlefield 1 benutzen beziehungsweise ins Visier nehmen können. Lupkow Pass ist eine reine Infanterie-Karte, die regelmäßig in einen dichten Schneesturm getaucht wird und damit vorübergehend die Sichtlinien aller Spieler empfindlich einschränken kann.

Wie gefällt euch die neue Karte?